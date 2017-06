Maltempo: Coldiretti, “sale il conto dei danni all’agricoltura stremata da siccità e violenti nubifragi. Perdite superiori al miliardo”

“Sale il conto dei danni all’agricoltura stremata dalla siccità con l’arrivo di ondate di maltempo con violenti nubifragi e grandine dal Piemonte, all’Emilia Romagna, dalla Lombardia fino al Veneto”. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della precipitazione che ha attraversato nelle scorse ore le Regioni centro settentrionali. “In Provincia di Torino, in particolare di Piobesi, Moncalieri, Vinovo e Candiolo si registrano danni a tettoie, alle serre di ortaggi, al mais steso a terra e rotture di alberi per effetto di bombe d’acqua e di grandine mentre in Emilia – sottolinea la Coldiretti – si contano i danni del vento forte e una intensa grandinata con chicchi della misura di monete da 1 euro che hanno colpito in provincia di Modena distruggendo completamente il mais, il grano, la vite e le pere nel comune di Rolo”. “Le campagne sono state devastate a macchia di leopardo anche in Lombardia dove in provincia di Como una frana ha isolato una stalla con una trentina di animali e la grandine che ha spianato i campi di mais e alberi sradicati lungo i canali in diverse zone della regione mentre in Veneto si contano i danni delle grandinate con serre di ortaggi e fiori divelte, campi di mais distrutti, vigneti di Prosecco rovinati”. Secondo Coldiretti, “le precipitazioni non hanno peraltro scalfito lo stato di grave siccità dei campi” sottolineando che “gli acquazzoni aggravano i danni e pericolo di frane e smottamenti”. “L’allarme siccità – conclude – riguarda in questo momento in Italia i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutte le Regioni anche se con diversa intensità con perdite ben superiori al miliardo”.