Germania: card. Marx su “matrimonio per tutti”, “inadeguato prendere decisione importante con processo frettoloso”

“La Conferenza episcopale tedesca sottolinea che il matrimonio – non solo per convinzioni cristiane – è una comunione di vita e di amore tra una donna e un uomo, un’unione in linea di principio permanente con una fondamentale apertura alla trasmissione della vita. Crediamo che lo Stato debba continuare a proteggere e incoraggiare il matrimonio in questa forma”. Lo afferma il card. Reinhard Marx, presidente dei vescovi tedeschi, in una dichiarazione appena diffusa dalla Conferenza episcopale in relazione al dibattito attualmente in corso in Germania sull’introduzione del “matrimonio per tutti”. “Ci dispiacerebbe se questo concetto di matrimonio venisse sciolto e si creasse una distanza tra la visione cristiana del matrimonio e il concetto civile” scrive ancora il cardinale. “È anche del tutto inadeguato, a motivo delle rilevanti perplessità costituzionali sollevate da più parti, prendere una decisione socio-politica di tale fondamentale importanza con un processo frettoloso” precisa Marx, che ricorda come i vescovi tedeschi abbiano sottolineato nelle loro osservazioni sulla legge delle convivenze, che “sarebbe un malinteso comprendere il particolare status giuridico del matrimonio e la sua speciale protezione come discriminazione” nei confronti degli uomini e delle donne con tendenze omosessuali.