Festa di Avvenire: Tarquinio, “il Sud ha le forze per un riscatto”

“Credo che dal Sud si possano dire parole molto utili all’intero Paese”. Lo ha affermato ieri sera a Matera il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, durante la Festa del quotidiano, dedicata al tema dello “Sviluppo del Mezzogiorno”, indicando da quali luoghi possa venire il riscatto del Meridione. “Sono stanco di sentire parlare di un Paese che non sa considerare le ricchezze umane per quello che sono. Anzi, le vive come un problema – ha aggiunto -. È intollerabile che sia così”. Tarquinio ha portato l’esempio di quanto avvenuto proprio a Matera, capitale europea della Cultura 2019. “Tra le storie che parlano di un Sud che non si rassegna c’è quanto sta succedendo a Matera, una testimonianza che va custodita e trasformata in investimento sul futuro. Il Sud ha le forze per un riscatto, l’idea del ‘noi’ sia un’idea fondamentale. Senza il Sud che aiuta se stesso non si va da nessuna parte. La crisi della politica è crisi di rappresentanza. Ma ci sono le soluzioni per superarla”.