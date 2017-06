Festa di Avvenire: Bubbico (viceministro), “il Sud con soli trasferimenti monetari non risolverà mai i suoi problemi”

“Il sindaco di un comune dove il condizionamento mafioso è forte non ha particolari strumenti per fronteggiarlo”. A dirlo ieri sera a Matera è stato il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico, durante la Festa di Avvenire, dedicata al tema dello “Sviluppo del Mezzogiorno”. Bubbico ha parlato delle difficoltà della politica “delegittimata da chi trae beneficio a indebolirla e da deficit propri della cattiva politica”, ma ha indicato anche le vie che possono condurre le regioni meridionali fuori dalla crisi: “Non possiamo pensare a un’eterna Cassa del Mezzogiorno, a incentivi automatici o immediati. Credo che l’investimento più importante sia relativo al funzionamento efficace della pubblica amministrazione – ha detto -. Noi ci siamo convinti che le amministrazioni locali dovessero somigliare alle aziende ma hanno altre funzionalità, non si può rispondere a logiche di finanziamento e ritorno immediato. Criminalità organizzata e corruzione sono figlie di un eccesso di regolamentazione”. Da qui la necessità, secondo Bubbico, di “semplificare ma rendere efficaci le regole. Il Mezzogiorno con meri trasferimenti monetari non risolverà mai i suoi problemi”.