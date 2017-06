Diocesi: Taranto, eretto il nuovo Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo II”

Un grande passo in avanti per la crescita culturale e spirituale della comunità ionica. Con Decreto della Congregazione per l’educazione cattolica, è stato eretto a Taranto il nuovo Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo II”, al cui interno confluirà il precedente istituto, il Romano Guardini. È l’approdo di un processo di riordino nazionale partito nel 2006. Le realtà di questa portata dunque in Puglia da sette diventano quattro: Bari, Foggia, Lecce e Taranto. “Così si concretizzano le condizioni per un ulteriore innalzamento della qualità accademica – spiega il direttore, Francesco Castelli – e della ricerca universitaria, anche in riferimento al riconoscimento dei titoli. L’obiettivo è inoltre accrescere il rapporto con le realtà culturali del territorio. In questo senso aumenterà il numero dei docenti, alcuni dei quali verranno dalle Università statali di Lecce, Bari e Taranto. Insegneranno anche sacerdoti delle diocesi di Castellaneta e di Oria, dottori di ricerca nelle discipline per cui verrà loro assegnata la cattedra. L’Istituto Superiore, peraltro, sarà a pieno titolo espressione di tutta la metropolia”. Canale necessario per l’insegnamento della religione nelle scuole statali, l’Issr allarga i suoi orizzonti. “Non possiamo limitarci a preparare solo futuri insegnanti. Se riteniamo davvero di voler formare cristiani maturi e intellettualmente preparati – prosegue Castelli – alcuni di loro dovrebbero anche entrare nella classe dirigente del territorio per dare il proprio contributo. Altri invece dovrebbero maturare peculiari sensibilità per le situazioni di disagio e intuirne possibili soluzioni. Vivere la polis è una questione della massima importanza nella storia del pensiero cristiano”.