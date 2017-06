Diocesi: Palermo, mons. Lorefice riceverà la medaglia “Raoul Wallenberg” per “il suo impegno nel dialogo interreligioso”

Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, verrà stato insignito della medaglia “Raoul Wallenberg”, in segno di riconoscimento per “il suo impegno nel dialogo interreligioso”, con particolare riferimento ad alcune scelte operate nei confronti della comunità ebraica di Palermo. Il premio viene assegnato ogni anno dall’International Raoul Wallenberg Foundation. “La nostra Chiesa locale da anni intesse un vivo, leale e fraterno rapporto di dialogo e amicizia con gli ebrei di Palermo – spiega don Piero Magro, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso – e, a conferma e coronamento di questo cammino, lo stesso arcivescovo ha voluto, nei mesi scorsi, la concessione d’uso alla comunità ebraica dell’oratorio Santa Maria del Sabato. Qui adesso ha sede un centro di culto e di studio ebraico”. La cerimonia di consegna del riconoscimento a mons. Lorefice si svolgerà domani, alle ore 10, al palazzo arcivescovile di Palermo. Consegnerà la benemerenza il presidente della Fondazione, Eduardo Eurnekian. Questa istituzione porta il nome del diplomatico e filantropo svedese, Raoul Wallenberg, scomparso nel 1947 dopo aver salvato migliaia di ebrei nell’Ungheria occupata dai nazisti. Pertanto, la missione della Fondazione è quella di “infondere nei giovani quello spirito di solidarietà che animò il pensiero e la vita di tanti ‘uomini giusti’ che si prodigarono per la salvezza e la difesa dei popoli perseguitati”. Tra i suoi membri onorari vi è Papa Francesco, accluso nella Fondazione quando era arcivescovo di Buenos Aires.