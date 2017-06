Diocesi: Molfetta, torna la rubrica on line “Dammi tre parole e racconta la tua estate”

Torna puntuale, dal 2013, la rubrica on line “Dammi tre parole” per raccontare l’estate vissuta nelle parrocchie e associazioni e anche da singoli. Sono infatti tante le attività che si promuovono sul territorio diocesano di di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, come si evince dalla mappa con le risposte delle parrocchie che hanno risposto al questionario diffuso on line dalla redazione di “Luce e Vita”. Quasi la metà delle parrocchie che hanno risposto (42,5%) realizza l’oratorio estivo o Grest per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, con gruppi tra i 50 e i 100 partecipanti (qualche parrocchia va anche sui 200) animati da circa 20 volontari per parrocchia, tra giovanissimi, giovani e adulti. Ci sono parrocchie che limitano l’oratorio a una o due settimane, ma la maggior parte copre circa un mese di tempo a cavallo tra giugno e luglio. Una analoga percentuale di parrocchie (40%) promuove anche il camposcuola, di circa una settimana, che coinvolge persone di tutte le età, o in proposte differenziate per fasce o anche unitarie, con famiglie intere. Poi ci sono parrocchie che propongono gite giornaliere o di più giorni e pellegrinaggi; molto gettonata Fatima, quest’anno, per il centenario delle apparizioni, e infatti anche la diocesi ne propone uno, presieduto dal vescovo, mons. Domenico Cornacchia, dal 12 al 17 luglio. Ancora: ci sono tante altre proposte disseminate parrocchia per parrocchia e associazioni: Anspi, Salesiani, Azione Cattolica, Scout… per un servizio aggregativo ed educativo.

“Queste esperienze – si legge in una nota – vogliamo condividere con la rubrica ‘Dammi tre parole e racconta la tua estate’ promossa da Luce e Vita, non fermandosi alla cronaca delle attività, ma rileggendole sintetizzando intorno a tre parole-chiave che dicano i significati e valori sperimentati: divertimento, relazione, spiritualità, cammino, stupore, tristezza… Sempre però nella lunghezza massima di 2000 caratteri spazi inclusi”. I testi vanno inviati con una foto a luceevita@diocesimolfetta.it entro e non oltre il 30 agosto 2017. Saranno pubblicati in ordine di arrivo sul sito diocesano e sul settimanale (da settembre).