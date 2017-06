Diocesi: Messina, una nuova scuola di teologia. Nasce il “Polo per la formazione sincrona a distanza”

Una nuova scuola di teologia nell’arcidiocesi di Messina. Nasce il “Polo per la formazione sincrona a distanza” collegato con l’Istituto superiore di Scienze religiose “San Metodio” di Siracusa. Sostituisce quello di “Santa Maria della Lettera” della città peloritana, “privo dei requisiti necessari per procedere in maniera autonoma”, secondo la Congregazione per l’Educazione Cattolica. A coordinare la nuova struttura sarà don Roberto Romeo, nominato dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, vicedirettore per Messina. Il nuovo percorso consente di accedere all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, conseguendo la laurea in Scienze religiose. Gli studenti messinesi potranno seguire le lezioni che si svolgeranno nelle aule del “San Metodio” di Siracusa attraverso videoconferenze. Le iscrizioni, gli esami e la discussione della tesi si svolgeranno a Siracusa. Nel mese di ottobre sarà avviata anche una scuola di teologia di base per la formazione permanente degli operatori pastorali impegnati nelle parrocchie dell’arcidiocesi messinese. “L’istituzione del Polo comporta l’aggregazione a un altro istituto di formazione teologica che possiede i titoli per portare avanti autonomamente l’attività accademica – afferma don Romeo -. Messina manterrà così il suo polo di formazione sia pur con nuove strutture organizzative per continuare a offrire un servizio a quanti vorranno insegnare religione cattolica nelle scuole”.