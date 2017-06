Danni a cooperativa Valle del Marro: mons. Milito (Oppido Mamertina-Palmi), “indignazione e solidarietà”

“Questo ennesimo attentato è prova e conferma della vigilanza continua e alta di cui ha bisogno questo territorio, per altro così ricco di positive potenzialità e di oneste prospettive”. Con queste parole il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito, esprime solidarietà alla cooperativa “Valle del Marro” per gli ennesimi attentati e danni subiti nei giorni scorsi. “Dalle prime note di agenzia di lunedì 26 e i servizi di stampa di ieri, gli atti di violenza perpetrati a danno della cooperativa Valle del Marro sono emersi in tutto lo spessore di gravità e di preoccupazione, per cui l’indignazione e la solidarietà, come sentimenti immediati e giustificati, rappresentano la base di condivisione della riprovazione totale dei motivi che, in perfetto stile persecutorio e vessatorio, hanno ispirato i vili attentati”, scrive il presule sottolinendo che la Chiesa diocesana e il vescovo “restano uniti e si fanno vicini ai membri della cooperativa, che intendono testimoniare la propria fede anche nel campo delle attività produttive, fonte di reddito e prova di un lavoro capace di sviluppare nella libertà e nell’onestà un valido contributo al bene comune”. “La Chiesa – conclude la nota – spera vivamente che si arrivi presto alla individuazione dei responsabili per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge”.