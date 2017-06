Concistoro: arrivato il Papa ha inizio il rito per la creazione di cinque nuovi cardinali

È iniziato nella basilica vaticana il Concistoro ordinario pubblico tenuto da Papa Francesco per la creazione di cinque nuovi cardinali, per l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia. I nuovi porporati, tutti elettori, sono: Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador; Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako (Mali); Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, amministratore apostolico “Sede Vacante et ad nutum Sanctae Sedis” di Vientiane (Laos); Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma; Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona. Con il Concistoro odierno, il quarto per Papa Francesco, salgono a 225 i membri del Collegio cardinalizio, di cui 121 elettori e 104 non elettori. Sempre più marcata l’internazionalizzazione: 83 i Paesi rappresentati, 62 dei quali hanno cardinali elettori. Il primo appuntamento pubblico dei nuovi porporati sarà la concelebrazione, domani 29 giugno, della Messa presieduta dal Papa per la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.