Commissione Ue: documento sulla revisione del bilancio. Oettinger, “servono risorse da spendere per il bene dei cittadini”

Bruxelles, 28 giugno: la riunione odierna della Commissione europea (foto SIR/CE)

(Bruxelles) “Mentre l’Europa decide sul suo futuro, l’Ue ha bisogno di un bilancio che sia adeguato ai suoi obiettivi e che sfrutti ogni euro a favore dei cittadini”. È il punto di partenza delle valutazione rilanciate oggi dalla Commissione europea sul futuro delle finanze comunitarie. Il tema non è certamente nuovo ed era stato esplicitamente messo in agenda per la metà del periodo di programmazione pluriennale di bilancio, che va dal 2014 al 2020. L’Esecutivo pubblica dunque un “documento di riflessione” che esamina le opzioni “per mettere in atto tale proposito”. Si tratta del quinto documento che la Commissione aveva promesso nel Libro bianco sul futuro dell’Europa in vista di una riflessione sugli sviluppi della “casa comune”: negli ultimi due mesi sono stati pubblicati infatti il Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa, il Documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione, il Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria e, infine, il Documento di riflessione sul futuro della difesa europea. Günther Oettinger, commissario per il bilancio, dichiara: “Se l’Europa deve affrontare nuove sfide, il denaro deve pur venire da qualche parte. Le alternative sono due: spendere meno o trovare nuove entrate. Qualunque cosa si faccia, ogni euro investito mediante il bilancio dell’Ue deve dare un valore aggiunto e avere un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone”.