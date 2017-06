Avvenire: la prima pagina di domani 29 aprile. Il caso migranti in Italia, Papa Francesco, il piccolo Charlie Gard

Avvenire dedica il suo titolo principale al caso migranti, con la mossa politica dell’Italia, che minaccia di chiudere i porti alle navi straniere se l’Europa non metterà in campo aiuti concreti per l’emergenza. L’editoriale è del direttore Marco Tarquinio.

Ampio spazio a centro pagina per le attività del Papa. Prima ha ricevuto una delegazione della Cisl, che celebra il proprio congresso, poi ha presieduto il Concistoro in cui sono stati creati 5 nuovi cardinali. Sul discorso che Francesco ha rivolto al sindacato è incentrato il commento di Francesco Riccardi. “‘Profezia’ e ‘innovazione’ – le due parole che il Papa ha consegnato alla Cisl – possono essere davvero le chiavi con le quali cercare di aprire la porta di un futuro diverso e migliore rispetto a quello, incerto e fosco, che si staglia oggi all’orizzonte. E oggi, nel confronto con la politica e più ancora nello specifico della contrattazione nelle imprese, essere sindacato significa rispondere alla propria vocazione di syn-dike di ‘giustizia insieme’. È greco antico, ma non c’è nulla di più moderno”.

Spazio anche per la vicenda del piccolo Charlie, il bambino inglese colpito da una grave malattia genetica, per il quale i giudici hanno dato il via libera al distacco dei macchinari. Scrive Assuntina Morresi nel suo commento: “Perché tanta necessità di sospendere la ventilazione artificiale a Charlie, contro il volere dei suoi genitori? È troppo forte il sospetto che si voglia porre fine quanto prima alla vita del piccolo, perché oramai già irrimediabilmente segnata. Ma non dobbiamo giocare con le parole: una morte procurata volontariamente ha un nome preciso, si chiama eutanasia”. Richiami per l’inserto “èvita”, che si occupa, tra l’altro, dell’infertilità maschile, e per l’inserto Popotus, il giornale con le notizie dei grandi scritte per i bambini.