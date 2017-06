Africa: diritto alle cure, primo forum dell’Oms in Rwanda

(DIRE-SIR) – È in corso nella capitale del Rwanda Kigali il primo forum dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Africa. Un migliaio di partecipanti, politici, professionisti della sanità’, attori privati e membri della società civile si stanno confrontando da ieri. Il tema scelto è “Prima i popoli: la strada verso la copertura sanitaria universale in Africa”. Per l’Oms, il forum è una piattaforma per discutere sfide e soluzioni per migliorare la sanità nel continente. Strategie e risoluzioni per migliorare l’accesso al diritto alla salute sono state discusse e presentate poi questa sera al termine dei lavori. “Essere in buona salute è la base di ogni sviluppo socioeconomico, e senza di questo nulla funzionerà – ha detto il primo ministro ruandese, Anastase Murekezi -. Chiedo ai nostri paesi africani di mettere in atto strategie per aiutare ad attuare le risoluzioni di questo Forum”.

