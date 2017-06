Terremoto: Marini (Umbria), entro settembre tutti nelle casette

(DIRE-SIR) – “Tra luglio, agosto e settembre tutti i cittadini saranno nelle casette. Noi ne abbiamo 795, gran parte sono in costruzione”. Lo assicura la presidente della Regione Umbria, Catia Marini, al termine del vertice sulla ricostruzione post-terremoto, con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. “Le casette non sono arrivate in ritardo”, spiega Marini. “Si stanno realizzando e man mano che i comuni fanno la richiesta noi siamo in gradi di attuarle. Le ultime ci sono state ordinate questa settimana. I tempi ci sono tutti”, aggiunge Marini.

