Terremoto: Errani, ritardi da contestualizzare, ma bisogna accelerare

(DIRE-SIR) – “Sulla ricostruzione non vedo in passato un impianto più forte di quello che c’è oggi. Ma anche sull’emergenza abbiamo fatto un lavoro molto importante”. Lo dice il commissario alla ricostruzione Vasco Errani, al termine della riunione a Palazzo Chigi sul terremoto, rispondendo ai giornalisti. “Non vedo problemi di ritardi. Bisogna contestualizzare e allora pur in presenza di fattori critici come 4 terremoti in momenti diversi, bisogna riconoscere che è stato fatto un lavoro molto importante anche nell’emergenza”, aggiunge Errani.

(www.dire.it)