Terremoto: Curcio, polemiche? Non commento, lavoro a testa bassa

(DIRE-SIR) – “Si sta lavorando su tutti i fronti. Direi che ci sono buone soluzioni che si stanno concretizzando su tutti gli aspetti”, dice il Capo della protezione civile Fabrizio Curcio, al termine della riunione sul terremoto con il premier Paolo Gentiloni, il commissario per la ricostruzione e i presidenti delle regioni interessate. A chi gli chiede cosa pensi delle polemiche di questi giorni, in particolare sulla rimozione delle macerie, Curcio risponde: “I numeri li vedete: sono quelli pubblicati, il quadro è chiaro. Noi pensiamo a lavorare a testa bassa. I dati ci sono tutti, anche nel confronto col passato. Io non commento. Io lavoro”.

(www.dire.it)