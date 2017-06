Spagna: morte padre Jaime Bonet Bonet, fondatore della Fraternità Missionaria Verbum Dei

È morto domenica 25 giugno padre Jaime Bonet Bonet, fondatore della Fraternità Missionaria Verbum Dei, che fa parte della Famiglia Missionaria Verbum Dei. Il decesso è avvenuto nell’Ospedale Universitario del Henares (Coslada, Madrid, Spagna). La camera ardente si tiene, oggi e domani, nella cappella del Centro missionario di Loeches, a Madrid. Il funerale si celebrerà domani, mercoledì 28 alle ore 20, nella casa di spiritualità di Loeches. Sarà sepolto nel Centro missionario Verbum Dei a Siete Aguas (Valencia) il giovedì 29, alle ore 13. A Roma, la Messa in suffragio per padre Jaime Bonet fondatore del Verbum Dei sarà celebrata sempre domani, mercoledì 28, alle 19, presso la parrocchia San Barnaba, in piazza dei Geografi 16.

Padre Jaime è nato a Alqueria Blanca, Mallorca, il 21 maggio 1926 e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 31 maggio 1952. La sua opera evangelizzatrice ha dato origine alla Fraternità Missionaria Verbum Dei, istituto di vita consacrata, che ha ricevuto l’approvazione pontificia nell’anno 2000. La Fraternità comprende sacerdoti, missionari e missionarie consacrati e coppie missionarie che condividono lo stesso carisma con tutta la Famiglia Missionaria Verbum Dei, che comprende anche laici. Nel 1994 ha partecipato al Sinodo dei Vescovi: “La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo”, come fondatore e rappresentante delle nuove forme di vita consacrata.