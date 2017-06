Società: Ambrosianeum, presentazione “Rapporto sulla città di Milano 2017”. Realtà urbane “straordinari laboratori del cambiamento”

Si terrà lunedì 3 luglio alle 11.30, nella sede milanese della Fondazione culturale Ambrosianeum, la presentazione del “Rapporto sulla città di Milano 2017”, edito da Franco Angeli e realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo. Il volume, dal titolo “Una metropoli per innovare, crescere, sognare”, è stato curato da Rosangela Lodigiani, sociologa dell’Università Cattolica di Milano, che prenderà parte lunedì alla presentazione. Insieme con la curatrice del rapporto e il presidente dell’Ambrosianeum, Marco Garzonio, interverrà nel corso dell’incontro anche l’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. La conferenza vedrà inoltre la partecipazione di Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani imprenditori di Assolombarda-Confindustria Milano, Monza e Brianza e di Leonardo Previ, presidente di Trivioquadrivio e docente di gestione delle risorse umane all’Università Cattolica. “Oltre la metà della popolazione mondiale – si legge nel comunicato dell’evento – vive nelle aree urbane e il numero è in crescita. Ciò significa che le scelte operate in questi contesti avranno sempre più impatto a livello globale. Insieme alle responsabilità politiche, nelle aree urbane si addensano le sfide della convivenza, dell’accoglienza, dello sviluppo sostenibile; ma qui si concentrano anche le risorse intellettive, economiche, tecnologiche, culturali e sociali. Le città diventano così degli straordinari laboratori del cambiamento e la sfida è quella di promuovere, finanziare e soprattutto governare i processi di innovazione negli ambiti e nei modi considerati strategici”.