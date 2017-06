Papa Francesco: su Tv2000 il Concistoro con 5 nuovi cardinali e la messa Pietro e Paolo

Il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di cinque nuovi cardinali e la Messa per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Sono i due appuntamenti con Papa Francesco, in programma il 28 e 29 giugno, trasmessi da Tv2000 in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano.

Domani, mercoledì 28 giugno, a partire dalle 15.50, lo speciale de “Il diario di Papa Francesco”, condotto da Gennaro Ferrara, e le celebrazioni con l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del titolo o diaconia ai cinque nuovi cardinali creati da Francesco. Approfondimenti e collegamenti da piazza San Pietro con gli inviati. Ospiti in studio: il direttore de “Il Sismografo” Luis Badilla e il vaticanista Gianni Valente.

Giovedì 29 giugno dalle 9.30 in diretta dalla basilica vaticana il Papa benedice i sacri Palli, destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti e celebra la Messa per i Santi apostoli Pietro e Paolo. A mezzogiorno la recita dell’Angelus.