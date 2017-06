Papa Francesco: nomina mons. Gian Franco Saba arcivescovo di Sassari

Mons. Gian Franco Saba, della diocesi di Tempio-Ampurias, è il nuovo arcivescovo di Sassari. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi, presentata da mons. Paolo Mario Virgilio Atzei. Nel darne notizia la sala stampa vaticana riporta anche alcune note biografiche del nuovo arcivescovo: è nato il 20 settembre 1968 a Olbia, in provincia di Sassari, nella diocesi di Tempio-Ampurias. Concluso il percorso del Seminario minore diocesano, ha proseguito la sua formazione al sacerdozio per un biennio presso il Seminario regionale umbro e l’Istituto teologico di Assisi e poi presso il Pontificio Seminario regionale sardo di Cagliari, conseguendo il baccalaureato in teologia presso la Facoltà teologica della Sardegna.

Ha proseguito gli studi per la specializzazione presso l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, ove ha ottenuto la licenza in teologia e scienze patristiche, il diploma in scienze patristiche per la ricerca e la docenza ed infine il dottorato nella stessa disciplina. Ha frequentato, inoltre, l’Istr dell’Ic de Paris per la specializzazione in “Interculturalité Religions et Societé”. Si è iscritto anche al corso di “Sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali” presso la Facoltà di lettere dell’Università per stranieri di Perugia.

È stato ordinato sacerdote il 23 ottobre 1993, incardinandosi nella diocesi di Tempio-Ampurias.

Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato vicerettore e rettore del Seminario diocesano, membro del Consiglio presbiterale diocesano e del Collegio dei consultori. Dal 1998 al 2001 è stato anche assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e delegato della Commissione presbiterale regionale, membro della Commissione preparatoria del Sinodo diocesano; assistente diocesano e regionale del Movimento ecclesiale d’impegno culturale.

Nel 2001 è divenuto direttore dell’Istituto diocesano di scienze religiose, sviluppandolo nel 2004 in Istituto euromediterraneo-Isr e quindi in Istituto superiore di scienze religiose riconosciuto dalla Santa Sede. Ha fondato e diretto il progetto editoriale dell’Istituto, la Collana di studi e ricerche di religione e società. Dal 2004 è docente stabile associato di Teologia patristica nella Facoltà teologica della Sardegna.

Nel 2008 è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di Nuchis. Dal 2010 al 2015 è stato rettore del Pontificio seminario regionale sardo di Cagliari. Dal 2015 è parroco a Sant’Antonio di Gallura. Nel 2011 è stato nominato cappellano di Sua Santità. Ha prodotto numerose pubblicazioni degne di nota e contributi scientifici apparsi su riviste specializzate.