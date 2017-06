Legalità: Consulta nazionale, domani assemblea e convegno “22 anni di servizio alle persone vittime dell’usura”

“22 anni di servizio alle persone vittime dell’usura”. È il tema al centro del convegno che concluderà l’Assemblea annuale delle Fondazioni antiusura associate alla Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II”, convocata a Roma domani, a partire dalle ore 9, presso la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta” Caritas diocesana di Roma, in via Casilina Vecchia n. 19 (piazza Lodi). “L’evento – spiega una nota della Consulta nazionale antiousura – affronterà il complesso fenomeno dell’usura, che con la complicità della più grave crisi economica dal dopoguerra, sta disgregando milioni di famiglie in Italia. Sommersa, criminale e ambigua, l’usura, sarà al centro del dibattito di illustri relatori che consegneranno le chiavi di lettura economiche, penali, sociali, psicologiche e umane”. Interverranno i presidenti delle Fondazioni antiusura operanti in Italia con i responsabili dei Centri di ascolto delle famiglie vittime di “questo cancro sociale”.

Si inizierà alle ore 9 con la Santa Messa presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Alle ore 10 si procederà con i lavori dell’Assemblea ordinaria che saranno introdotti dal presidente, mons. Alberto D’Urso. Seguiranno le relazioni del segretario nazionale, Ruggero Ricco, e del presidente del Collegio dei revisori dei conti, Gerardo Mennella.

Alle 10,30 seguirà il convegno “22 anni di servizio alle persone vittime dell’usura”. Interverranno Domenico Cuttaia, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; Giuseppe Maresca, capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro – Ministero Economia e finanze; Maurizio Fiasco, consulente della Consulta nazionale antiusura. Seguiranno le relazioni di Franco Roberti , procuratore nazionale antimafia , su “Il contrasto giudiziario all’economia criminale”, di mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, su “L’usura, disordine della coscienza e possibilità di riscatto”. Modererà Paolo Ruffini, direttore di rete di Tv2000. Le conclusioni saranno affidate a mons. Alberto D’Urso.