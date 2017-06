Ius soli: Unicef Italia, Save the Children e Rete G2, sostenere “la riforma della legge sulla cittadinanza”

Sostenere “la riforma della legge sulla cittadinanza, in discussione in questi giorni al Senato”. È l’appello che Unicef Italia, Save the Children Italia e Rete G2- Seconde Generazioni rilanciano oggi a tutte le forze politiche e alla società civile. Ieri le tre organizzazioni hanno avuto un incontro con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, la senatrice Anna Finocchiaro, e hanno sottolineato la necessità di superare la condizione di svantaggio di migliaia di bambini e adolescenti nati e/o cresciuti in Italia ai quali – a causa di una legge ormai obsoleta – è sbarrata la via alla cittadinanza prima del compimento della maggiore età. “La posizione delle tre organizzazioni – si legge in una nota – è dettata dai principi di superiore interesse dei bambini e degli adolescenti, non discriminazione, pari opportunità, nonché di giustizia, umanità, inclusione e pace, sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Per Unicef Italia, Save the Children Italia e Rete G2- Seconde Generazioni, “l’approvazione della riforma costituirebbe un passo avanti verso il rispetto, la promozione e l’applicazione di questi principi.