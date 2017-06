Diocesi: Roma, giovedì 29 giugno la prima Messa capitolare del nuovo vicario Angelo De Donatis

L’arcivescovo Angelo De Donatis, nominato il 26 maggio dal Papa nuovo vicario di Roma, celebrerà giovedì 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, la sua prima Messa capitolare da arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. Ne dà notizia oggi Romasette.it, giornale on line della diocesi di Roma, informando che l’inizio della celebrazione, a cui parteciperà il capitolo della cattedrale di Roma, è previsto per le 10. Prevista la presenza di numerosi gruppi parrocchiali, religiosi e clero romano. Per partecipare alla Messa non è previsto alcun biglietto d’ingresso. Basterà accedere dalla facciata principale della basilica, dopo aver espletato i controlli di sicurezza. La Sala stampa della Santa Sede, intanto, ha fatto sapere che monsignor De Donatis, martedì 27, è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano.