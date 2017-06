Diocesi: Gaeta, sabato il convegno catechistico “La Parola narrata e pregata”

“La Parola narrata e pregata” è il titolo del convegno catechistico della diocesi di Gaeta. Sarà una ricerca comunitaria di uno stile nuovo per portare a tutti il Vangelo. Interverranno come relatori suor Giancarla Barbon e padre Rinaldo Paganelli, che prepareranno dei laboratori utili allo studio di nuovi linguaggi. Lo scopo è orientare le parole oltre la sfiducia e la rassegnazione fino ad approdare alla ricostruzione di relazioni, rapporti e occasioni d’incontro. Il punto di partenza da cui prenderanno il via i lavori sarà la base stessa di ogni comunicazione: l’ascolto. Il coordinatore dell’evento sarà il direttore dell’Ufficio catechistico, don Mariano Salpinone, supportato dai suoi collaboratori, che saranno impegnati tutta l’estate a tradurre in progetti concreti le proposte che usciranno dalla giornata. Appuntamento per sabato 1° luglio, a partire dalle 9, presso il Villaggio don Bosco di Formia. L’incontro si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Luigi Vari.