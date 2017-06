Austria: Vienna, Premio austriaco della Radio all’emittente dell’arcidiocesi per la trasmissione “Mamma Crisi”

La trasmissione radiofonica “Radio Classic Stephansdom” ha vinto il primo premio nella categoria “Miglior contributo in parole” in occasione della terza edizione del Premio austriaco della Radio. La trasmissione, condotta da Gerlinde Wallner sulle frequenze della radio dell’arcidiocesi di Vienna, Radio Stephansdom, ha ricevuto la menzione in particolare per la puntata dal titolo “Die Krisenmama” (Mamma Crisi) della serie “Passionsweige”: in queste puntate di un’ora Wallner incontra persone “normali” che rendono speciale ed eccezionale il loro e il destino altrui. Nel caso di “Mamma Crisi” l’ospite era la madre affidataria/adottiva Cornelia Estella Haltrich, che è attualmente mamma di tredici figli ai quali ha dato l’amore materno in occasione di gravi crisi esistenziali, familiari o anche di rischio di sicurezza. “Mamma Crisi” accoglie bambini e adolescenti che sono in pericolo per cause come violenze familiari, abuso, pericolo per droghe e alcool in famiglia o direttamente per loro. Fino a che le autorità non decidono, la casa di Corlenia Estella Haltrich è la loro casa: “Difficile credere che anche in Austria esistano bambini trascurati”, ha ricordato Haltrich durante la trasmissione, sottolineando che per chi svolge la sua “attività” è necessario avere “nervi di acciaio e un cuore aperto”.

Per la giornalista Gerlinde Wallner, che ha ricevuto il premio ieri durante una serata di gala al Municipio di Vienna, “la crisi dell’egoismo è ovunque” ma poi “ci sono persone come Cornelia Estella-Haltrich che si distinguono per la loro umanità, prestano attenzione al loro ambiente e sono liete di aiutare”.