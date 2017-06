Università Cattolica: Roma, domani le celebrazioni del Sacro Cuore con il card. Comastri e Vincenzo Morgante

L’omaggio al cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, e a Vincenzo Morgante, direttore della testata giornalistica regionale della Rai, sarà al centro delle celebrazioni del Sacro Cuore di Gesù, in programma domani, alle ore 17, presso la sede di Roma dell’Università Cattolica (Auditorium, Largo F. Vito 1). La cerimonia – informano i promotori – sarà aperta dal rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli. Interverranno il preside della Facoltà di medicina e chirurgia, Rocco Bellantone, il presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Giovanni Raimondi, il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Enrico Zampedri, e il direttore della Sede di Roma dell’Università Cattolica, Fabrizio Vicentini. Com’è consuetudine della sede di Roma dell’Ateneo, saranno consegnate le targhe di benemerenza al personale non docente della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli con 20 anni di servizio, per significare il ruolo prezioso di tutti gli operatori nella vita dell’Istituzione. Alle ore 18.30, presso la chiesa centrale, avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Comastri. Concelebrerà monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.