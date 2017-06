Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Elezioni comunali, vince il centrodestra. Banche Venete, approvato decreto salvataggio. Clima, Italia divisa in due

Elezioni comunali 2017: nei ballottaggi centrodestra avanza, a Genova avanti Bucci. Flop Pd

Netto trionfo del centrodestra ai ballottaggi delle comunali 2017 che vedono la gran parte dei 22 capoluoghi di Provincia in gioco passare all’asse FI-Lega Nord-Fdi. Il Pd e tutto il centrosinistra perdono le roccaforti “rosse” come Genova e Pistoia, dove il centrodestra non aveva mai vinto, e cadono in sei Comuni su sei – Piacenza inclusa – in Emilia-Romagna. “Il Pd isolato politicamente perde. Cambiare linea e ricostruire il centrosinistra subito”, è la proposta lanciata dal leader della minoranza Andrea Orlando. E gli stessi Dem ammettono, per voce del capogruppo alla Camera Ettore Rosato: “Abbiamo perso, ha vinto la destra”. Toccherà da oggi a Matteo Renzi riannodare i fili di una sconfitta che rischia di minare anche la sua leadership. Ma il leader del Pd: “Sono risultati a macchia di leopardo”. “Non è un test politico”.

Banche Venete: riunione lampo del Consiglio dei ministri. Scongiurato il caos, oggi riaprono gli sportelli

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato ieri nell’ambito di una riunione-lampo un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Dallo Stato arrivano 5,2 miliardi subito per salvare gli istituti e garantire l’apertura degli sportelli. Scongiurato, dunque, il caos che si sarebbe creato, come ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con un “fallimento disordinato”. Il 23 giugno scorso, la Banca centrale europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (failing or likely to fail). Successivamente il Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board) ha valutato se vi fossero tutti i tre requisiti per una risoluzione secondo la direttiva europea per i salvataggi bancari (Brrd). La Commissione Ue “ha approvato le misure italiane per facilitare la liquidazione di Bpvi e Veneto Banca in base alle norme sull’insolvenza.

Clima: Italia spaccata in due. Piogge, frane e allagamenti a Nord. A Sud caldo con 40 gradi

Italia divisa in due, almeno sul fronte meteo, in questa prima domenica dell’estate 2017: al Nord è arrivata la tregua dal caldo ma sono giunte anche violenti piogge, con allagamenti e smottamenti. Al Sud si resta ancora sui 40 gradi. Il Veneto è la Regione particolarmente colpita da piogge, allagamenti e frane. A Vicenza squadre del comando a Cismon del Grappa per il recupero di un pullman rimasto bloccato in un sottopasso allagato: nessun passeggero è rimasto coinvolto. Numerose chiamate anche per alberi pericolanti su sede stradale nei comuni. È inoltre in corso da ieri la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro. Il sindaco di Vittorio Veneto procederà con la richiesta dello stato di calamità a seguito dei danni provocati dalla violenta grandinata.

Albania: urne chiuse. Gli exit poll danno vincente i socialisti del premier uscente Edi Rama

Chiuse le urne a Tirana per le elezioni politiche, i socialisti del premier uscente Edi Rama si sarebbero aggiudicati tra il 45% e il 49% dei consensi, arrivando ad ottenere la maggioranza. A dirlo è un exit poll di Ipr marketing svolto per conto della tv albanese “Ora news”, che segnerebbe uno scarto netto dei socialisti rispetto ai partiti concorrenti. L’opposizione di centrodestra del Partito democratico, guidato da Lulzim Basha, avrebbe riportato tra il 30% e il 34% delle preferenze. Mentre al terzo posto, il movimento socialista per l’integrazione si attesterebbe tra l’11% e il 15%. Il Partito socialista potrebbe ottenere tra i 70 e i 140 seggi; una maggioranza più che sufficiente a portare avanti le riforme promesse, con lo sguardo rivolto a Bruxelles.

Cina: frana cancella un intero villaggio del Sichuan, 100 i dispersi

Una frana ha cancellato un villaggio nella provincia cinese del Sichuan, provocando oltre 100 dispersi. La catastrofe è avvenuta alle 6 del mattino, quando molti dormivano e non hanno avuto scampo, rimanendo di fatto sepolti vivi. Le vittime finora accertate sono 15, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto l’elevato numero di persone coinvolte. Secondo quanto riferisce la tv di Stato, più di 400 persone, compresi agenti di polizia, sono impegnati nelle operazioni di soccorso. La rada vegetazione sui fianchi della collina e le forti piogge dei giorni scorsi, secondo le autorità, sarebbero tra i fattori decisivi che hanno causato la frana.

Pakistan: scoppia autobotte piena di benzina, almeno 150 morti

Il ramadan si è chiuso in tragedia in Pakistan, dove l’esplosione di un’autobotte di benzina, nella provincia del Punjab, ha ucciso oltre 150 persone, tra cui molte donne e bambini, oltre 100 i feriti. Un bilancio che è destinato a crescere e che le autorità aggiornano di ora in ora, insieme alle condizioni dei feriti che sono stati ricoverati in ospedale con ustioni sull’80% del corpo. Molti di loro sono in condizioni critiche. Causa dell’incidente l’eccessiva velocità del veicolo che si è rovesciato facendo fuoriuscire la benzina.