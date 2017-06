Protezione Civile: l’Anpas partecipa al progetto “Campi scuola – Anch’io sono la Protezione Civile”

Quarantasette campi scuola, 1.200 ragazzi (di età compresa tra gli 11 e i 17 anni) che tra il 25 giugno e il 3 settembre parteciperanno ai campi scuola di protezione civile Anpas. Per l’edizione 2017 sono previsti anche 25 campi scuola sperimentali. Anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, le pubbliche assistenze Anpas hanno preso parte al progetto “Campi scuola – Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e nato con l’obiettivo di diffondere la cultura di protezione civile tra le nuove generazioni. Un vero e proprio “viaggio” all’interno del mondo della protezione civile, a contatto con più di mille volontari Anpas scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento dell’intero sistema. Tre le aree tematiche che saranno oggetto dell’esperienza dei ragazzi: antincendio boschivo, sistema nazionale della protezione civile, piani di protezione civile. Esplorazione e contatto con la natura, prevenzione dei rischi, esercitazioni in squadra, presa di responsabilità nei confronti della comunità saranno parte della metodologia che i volontari Anpas adotteranno per far scoprire le attività di protezione civile, i piani comunali di protezione civile e il Servizio nazionale della Protezione Civile. L’edizione 2017 vedrà anche la sperimentazione, da parte di Anpas, di attività e temi strutturati per specifiche attività dei ragazzi per alcuni campi scuola: il primo soccorso, il sistema di protezione civile Anpas, la strategia rifiuti zero. Un diario di bordo e la capacità di costruire un campo di protezione civile saranno poi le attività intorno alle quali verterà la sperimentazione. Dal 2008 al 2015 sono stati quasi 5.000 i ragazzi ospitati in 200 campi scuola.