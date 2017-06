Portogallo: in preparazione nuovo “Cantorale nazionale” per “mantenere un buon livello qualitativo nelle celebrazioni”

Il presidente della Commissione per la Liturgia e la spiritualità (Cele) della Conferenza episcopale portoghese (Cep) ha annunciato che è in preparazione un “Cantorale nazionale” destinato alle celebrazioni liturgiche, comprendente anche “specifici canti per il sacramento del matrimonio”. “Il principale obiettivo è quello di fornire alcune direttrici che consentano alle nostre diocesi di mantenere un buon livello qualitativo in tutte le diverse celebrazioni”, ha spiegato mons. José Cordeiro presentando l’iniziativa alla stampa. Il responsabile della Cele ha ricordato che il Portogallo è stato uno dei Paesi che più ampiamente ha accolto la riforma liturgica: “Abbiamo opere bellissime e composizioni musicali che rispettano tutti i criteri proposti dalla Chiesa in tale ambito, ma abbiamo bisogno di dar continuità, migliorare e affinare alcuni di essi”. In tal senso, la Commissione ha intenzione di presentare e sottoporre il “Cantorale nazionale” al giudizio dell’Assemblea plenaria dei vescovi che si riunirà a Fatima dal 13 al 16 novembre prossimi. “La nuova pubblicazione conterrà un centinaio di canti, che terranno certamente conto anche della specificità di alcune diocesi; tuttavia l’approvazione dei testi da parte della Conferenza episcopale consentirà di rispettare pienamente le norme canonico-liturgiche, evitando così alcuni errori che in buona fede sono commessi dalle nostre comunità locali”, ha concluso mons. Cordeiro.