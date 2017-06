Migranti: Rapporto Sprar, minori accolti aumentano, nel 2016 quasi 3mila

(DIRE-SIR) – Aumentano i minori stranieri non accompagnati accolti dalla rete Sprar che nel 2016 ha aumentato i progetti mirati che sono passati da 35 a 99. È quanto emerge dal Rapporto annuale sul sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Si è quindi passati dai 977 posti del 2015 ad un numero di 2.039 posti nel 2016, rendendo possibile l’accoglienza complessiva di 2.898 minori non accompagnati contro i 1.640 dell’anno precedente. Analizzando le nazionalità più rappresentate tra i minori accolti il primato della nazionalità gambiana resta invariato con il 26,1% degli accolti. Rispetto al titolo del permesso di soggiorno, la maggior parte è richiedente protezione internazionale (46,8%), i minori a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria sono il 25%, quelli in possesso della protezione sussidiaria il 4,5%, i rifugiati il 2,4%.

