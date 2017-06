Migranti: Rapporto Sprar, Lazio e Sicilia Regioni con più accoglienze

(DIRE-SIR) – Sicilia (19.4%) e Lazio (19.3%) sono le Regioni in cui si registra il maggior numero di accolti nella rete Sprar. È quanto emerge dal Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati presentato dall’Anci. A queste due Regioni, i cui dati sono in lieve decremento rispetto al 2015, seguono Calabria (10%), Puglia (9,7%), Lombardia (6,2%), Emilia-Romagna (5,4%), Piemonte (5,2%), Campania (5,1%). Nelle restanti Regioni la presenza delle persone accolte è al di sotto del 3,5%. Le nazionalità più rappresentate sono la Nigeria con il 16,4% il Gambia con il 12,9%, il Pakistan con l’11,7%; seguono Mali, Afghanistan e Senegal. Al di sotto del 4% troviamo Somalia, Costa d’Avorio, Ghana e Bangladesh. Oltre ai minori, aumentano anche lievemente le donne: la presenza femminile nelle persone accolte è infatti del 13,4%, nel 2015 erano il 12%.

