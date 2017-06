Migrantes: corso annuale di formazione. Molfetta (ufficio di Torino), “conoscere per operare”

“Conoscere per operare” è l’invito rivolto questo pomeriggio agli operatori Migrantes riuniti a Roma per il corso annuale di formazione, da Cristina Molfetta, dell’Ufficio Migrantes di Torino, che ha presentato gli strumenti della Fondazione sul diritto d’asilo a partire dal sito internet, promosso dalla Migrantes di Torino in collaborazione con la Fondazione Migrantes. Si tratta di “Vie di fuga – Osservatorio permanente sui rifugiati” che intende fare ricerca, informare, raccogliere dati e opinioni sul tema del diritto d’asilo utilizzando linguaggi accessibili a tutti, operatori del settore e non. Dal 2014 alcuni membri della redazione di “Vie di Fuga” collaborano anche alla redazione del “Rapporto sulla protezione internazionale in Italia”, che vede coinvolte Fondazione Migrantes, Caritas Italiana e Cittalia come fondazione studi dell’Anci e dello Sprar, in collaborazione con l’Unhcr. Si tratta della prima pubblicazione annuale che fa il punto su tutti gli aspetti del diritto alla protezione nel nostro Paese. Inoltre, nella cornice dei suoi studi sulla mobilità umana, con il dossier “Il diritto d’asilo – Report 2017. Minori rifugiati e vulnerabili e senza voce” (Tau editrice 2017, pp. 310) la Fondazione Migrantes dedica, da quest’anno, un’analisi specifica al mondo dei richiedenti asilo, partendo da una prospettiva storica che cerca di “afferrare” i tempi e le cause di un fenomeno che, nella cosiddetta “era delle migrazioni”, negli ultimi anni si è fatto più visibile e allarmante, complici sicuramente una consistenza numerica più importante, ma anche un’informazione spesso interessata più a preoccupare che a informare. Se c’è un limite che questo dossier cerca di superare è il fermarsi ai numeri della questione e alla loro gestione più o meno emergenziale, cercando di dare un “volto” alle storie e alla cronaca, a cominciare dal tema dei minori non accompagnati, a cui si dedica una sezione specifica.