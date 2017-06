Giornata contro le droghe: Mineo (Ceis), “l’Italia non ha bisogno della dipendenza collettiva”

“L’Italia non ha bisogno della dipendenza collettiva. Bisogna dire un no forte e deciso a ogni forma, anche minima, di legalizzazione di qualsiasi tipo di sostanza”. È il monito lanciato oggi da Roberto Mineo, presidente del Centro italiano di solidarietà (Ceis) “don Mario Picchi”, in occasione della 30ª Giornata internazionale contro l’abuso di droghe e il traffico illecito. Per Mineo, “la droga è un’emergenza educativa che viene acuita da un malessere della nostra epoca che affligge soprattutto i giovani”. “Per risolvere il problema servono politiche della prevenzione a livello pubblico, servono strutture apposite, investimenti, un lavoro costante e in profondità”, prosegue, rilevando come “sia chiaro che coloro che portano avanti istanze pro cannabis nel nome di un libero arbitrio inconsistente con il diritto della collettività, coloro che propongono la legalizzazione per contrastare la criminalità organizzata, coloro che propongono la legalizzazione della produzione e del commercio della droga nella speranza di trarne profitto, tutti coloro che con la scusa di giustificare l’ingiustificabile finiscono con l’accettare l’inaccettabile, diventeranno parte del problema droga e se ne dovranno assumere in toto la responsabilità civile e politica”. In occasione della Giornata, la sede centrale del Ceis, a Roma, ospiterà nel pomeriggio diverse iniziative: torneo di calcio, performance pittorica, mostra fotografica e spettacolo teatrale.