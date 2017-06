Germania: a Berlino, Strasburgo e Speyer le celebrazioni funebri per Helmut Kohl

Nella cattedrale di Santa Edvige, a Berlino, si terrà domani, 27 giugno, un servizio funebre in suffragio dell’ex cancelliere Helmut Kohl, in attesa delle due cerimonie ufficiali previste per il 1° luglio presso il Parlamento europeo a Strasburgo e nella cattedrale di Speyer. La funzione sarà presieduta dal direttore dell’Ufficio della Chiesa cattolica a Berlino, mons. Karl Jüsten. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di molti membri del Bundestag a titolo personale: questo per rispetto della richiesta della vedova di Kohl, Maike Richter, di non organizzare alcuna cerimonia di Stato. Invece per la prima volta, il Parlamento europeo, sarà sede di una cerimonia funebre sabato 1° luglio: l’addio ad Hemut Kohl vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle Chiese. Il deputato tedesco Andreas Schwab ha sottolineato in una lettera a Junker i legami di Kohl con il cristianesimo: “è stato un cristiano devoto per tutta la vita”, e ha ricordato che l’articolo 17 del Trattato di Lisbona evidenzia il ruolo delle comunità religiose nella Ue. Alla cerimonia ufficiale europea parteciperanno tra gli altri la cancelliera Angela Merkel, il presidente emerito degli Stati Uniti, Bill Clinton, e il presidente francese Emmanuel Macron. Durante la commemorazione la bara di Kohl sarà coperta con la bandiera europea. Nel pomeriggio il feretro verrà trasferito in elicottero a Speyer, dove, prima della tumulazione, si terrà un requiem presso i giardini della cattedrale. È prevista la partecipazione di una grande folla, e per questo saranno predisposti dei megaschermi.