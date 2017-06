Festa dei Santi Pietro e Paolo: domani mattina la delegazione del Patriarcato ecumenico da Papa Francesco

Una delegazione del Patriarcato ecumenico sarà ricevuta domani mattina alle 9.30 da Papa Francesco. La delegazione – fanno sapere fonti Sir – è guidata dal S.E. Job, arcivescovo di Telmessos, nominato lo scorso anno co-presidente della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra le Chiese ortodosse e la Chiesa cattolica. La delegazione arriva questo pomeriggio a Roma per il tradizionale scambio di delegazioni che la Santa Sede e il Patriarcato ecumenico fanno ogni anno per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea Apostolo.

La delegazione, di cui fanno parte anche il Rev. Ambrosios Chorozidis e padre Agathanghelos Sikos, sarà ospite del Papa domani a pranzo e nel pomeriggio, alle 16, sarà ricevuta dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Mercoledì 28 giugno, i membri della delegazione parteciperanno al Concistoro ordinario pubblico presieduto da papa Francesco per la creazione dei nuovi cardinali e il giorno dopo, giovedì 29 giugno, come tradizione, saranno presenti alla celebrazione solenne dei Santi Pietro e Paolo.