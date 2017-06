Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e il tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it e www.agensir.it).

Comunali, Centrodestra in ripresa, Pd diviso

Centrodestra avanti nelle città capoluogo. Il centrosinistra nei centri sopra i 15mila abitanti. Il M5s vince in 8 comuni. Sono i risultati dei ballottaggi alle comunali. Genova, L’Aquila, Monza, Piacenza, La Spezia, Alessandria, Asti, Pistoia, Como, Rieti, Lodi e Oristano passano alla coalizione di Berlusconi, che esulta: “Uniti si vince, sono pronto a prendermi questa responsabilità”. Il centrosinistra si impone a Padova, Lecce, Palermo, Taranto, Lucca e Cuneo. Renzi rivendica la tenuta del Pd, anche se, ammette, poteva andare meglio. Per Andrea Orlando serve una svolta: in questo momento, dice, il Pd è isolato.

Esulta Meloni, per Fratelli d’Italia due sindaci

Festa nella festa per Giorgia Meloni che incassa dal turno delle amministrative l’elezione di due sindaci di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi a Pistoia e Pierluigi Biondi all’Aquila. “A vincere – dice Meloni – è il modello Liguria, quello di un centrodestra dove non c’è un uomo solo al comando”.

Gentiloni, doveroso salvare le Banche venete

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è intervenuto questa mattina al lancio dell’Open Meter, il contatore digitale di seconda generazione prodotto da Enel. Gentiloni è tornato a parlare del decreto sulle banche venete, licenziato dal consiglio dei ministri domenica. Un intervento legittimo e doveroso, da stato serio, ha detto Gentiloni, che ha risposto alle critiche di chi in queste ore parla di un regalo ai banchieri. Chi fa un discorso di questo genere – dice il premier – fa cattiva propaganda. I responsabili del dissesto devono pagare.

Migranti, nei Comuni accolti in 34mila

I comuni, grazie alla rete Sprar, hanno accolto nel 2016 34 mila migranti. È quanto emerge dal Rapporto sul sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati presentato dall’Anci. Crescono i minori (sono 3mila) e le donne. Le Regioni che si prendono carico del maggior numero di migranti sono la Sicilia e il Lazio, in cui arriva quasi il 40% del totale. “Ecumenismo e dialogo appartengono al quotidiano della nostra gente”, ha sottolineato il direttore della Fondazione Migrantes, don Gianni De Robertis.

Terremoto, 1 miliardo per la ricostruzione privata

Arriva un miliardo di euro per le famiglie e le imprese colpite dal terremoto nel Centro Italia. Ad erogare il finanziamento destinato alla ricostruzione privata sarà il Ministero dell’Economia, grazie a un prestito della Banca Europea per gli Investimenti. L’accordo è stato firmato oggi al Mef alla presenza del ministro Padoan.

L’ultimo saluto a Rodotà sulle note di “Bella Ciao”

Alla Sapienza di Roma l’ultimo saluto per Stefano Rodotà. I funerali laici del giurista si sono tenuti nell’aula 101 della facoltà di Giurisprudenza, presenti tanti ex allievi, molti colleghi e alcune delle più alte cariche dello Stato, da Laura Boldrini e Piero Grasso, a Luigi Di Maio, Giuliano Amato, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Lacrime e commozione in aula, un lunghissimo applauso e le note di “Bella Ciao” hanno accompagnato l’uscita del feretro.