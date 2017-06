Diocesi: Taranto, dal 26 al 29 luglio circa 150 giovani impegnati nell’evangelizzazione sulle spiagge

Dal 26 al 29 luglio evangelizzeranno sulle spiagge del litorale ionico. Sono circa 150 i giovani tarantini che si stanno preparando a questo momento forte di crescita umana e spirituale. Ieri la consegna delle magliette con il logo della missione 2017, realizzato graficamente da uno di loro, Marco Santese di Azione Cattolica. Il 9 luglio ci sarà l’ultimo incontro preparatorio e poi si partirà con l’animazione e l’evangelizzazione sotto gli ombrelloni. “Sono incontri necessari per cementificare il gruppo e far conoscere meglio i ragazzi tra loro – spiega il direttore del Servizio di pastorale giovanile, don Francesco Maranò – dopo una prima fase incentrata invece sui contenuti da portare alla gente che si incontra. Abbiamo approfittato per dare anche consigli su come comunicare e rapportarsi durante quei giorni. I ragazzi hanno poi ascoltato per la prima volta l’inno, composto per la musica e le parole da Graziana Corvaglia, del gruppo musicale missionario Akusimba ed hanno scoperto anche i gesti e le movenze da accompagnare al canto, grazie al gruppo di animazione che lavora da mesi su balli, giochi da fare in spiaggia, flash mob. Ci danno una mano anche sacerdoti e suore, che seguono i vari gruppi. Alcuni, della vicaria di Pulsano e della zona di Monacizzo, in quei giorni apriranno anche le loro parrocchie e strutture per ospitare a pranzo i giovani evangelizzatori”. Il mandato ai ragazzi è stato consegnato ufficialmente dall’arcivescovo Filippo Santoro, che traendo spunto dal Vangelo di Matteo sul granello di senape, ha ricordato la profonda inquietudine che vive l’uomo e la necessità di un confronto amico sul senso della vita. “Stare accanto è qualcosa che bisogna fare sempre – ha rimarcato – senza stancarsi e consumando la suola delle scarpe”.