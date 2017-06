Diocesi: Roma, domani la Festa degli oratori estivi romani

Domani, 27 giugno, nel parco acquatico di Torvaianica si svolgerà la 6° edizione della Festa degli Oratori Estivi romani che raccoglie migliaia di bambini ed animatori per una giornata in stile oratoriano. La Festa si inserisce all’interno del progetto per le attività estive che molte comunità parrocchiali hanno avviato nelle ultime settimane seguendo la proposta del sussidio “L’Anello di Prisco” realizzato congiuntamente per la prima volta dall’Ufficio catechistico della diocesi di Roma e dal Centro oratori romani (Cor). La giornata rappresenta un’occasione per bambini, ragazzi, animatori, genitori e anche sacerdoti e religiosi per sperimentare un cammino comune sulla traccia del sussidio diocesano, ma anche un’occasione per visitare il parco con tutte le sue divertenti attrazioni. La giornata del 27 verrà inaugurata alle 9.30 presso la Baia dei Pinnipedi da don Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. “E’ bello riscoprire come l’Oratorio estivo sia parte dell’iniziazione cristiana – sottolinea don Lonardo – la catechesi non termina con la scuola perché non è fatto scolastico. Quest’ anno abbiamo proposto anche che la Messa domenicale sia parte integrante dell’oratorio estivo consigliando di spostarla alla domenica sera con la partecipazione degli animatori, dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie”. Il programma della Festa prevede momenti di animazione itinerante da parte degli animatori del Cor nelle varie zone del parco, mentre nel corso della giornata verrà a portare un saluto ai ragazzi e animatori mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare per il settore Sud. “L’esperienza estiva – dichiara David Lo Bascio neo presidente Cor, associazione romana fondata, 70 anni fa, dal Servo di Dio Arnaldo Canepa – spesso rappresenta un buon trampolino di lancio anche per quelle comunità che ancora non riescono durante l’anno a realizzare un’attività oratoriana organizzata per bambini e ragazzi”. La Festa degli oratori estivi nel 2016 ha registrato la presenza di quasi 6.000 partecipanti provenienti da una sessantina di parrocchie.