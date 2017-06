Diocesi: Genova, in distribuzione un libro fotografico sulla recente visita di papa Francesco

“La visita del Santo Padre alla Chiesa e alla Città di Genova il 27 maggio 2017 è stata un evento di grazia, un incontro vivo e fecondo con il Successore dell’Apostolo Pietro”. A scriverlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nell’introduzione al libro fotografico che ripercorre la recente visita di papa Francesco al capoluogo ligure. L’invito del cardinale è a “non perdere la grazia ricevuta” perché “è necessaria per dare una spinta decisiva alla Città, specialmente per il lavoro e l’occupazione, le famiglie e la cultura”. Il volume, da pochi giorni in distribuzione, “è il quarto di una serie che ricorda le visite papali a Genova dal 1985 al 2017: la prima e la seconda di Giovanni Paolo II nel 1985 e nel 1990, la terza di Benedetto XVI nel 2008 e la quarta di Francesco il 27 maggio 2017. Tutti e quattro i libri sono stati realizzati dalla redazione de Il Cittadino”, afferma don Silvio Grilli, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. “Lo scopo – continua don Grilli – è ancora una volta quello di fissare su queste pagine i volti e le immagini delle visite del Santo Padre e di imprimere nella mente e nel cuore gli insegnamenti ricevuti e le emozioni provate”. Il libro contiene oltre 300 fotografie, articoli di cronaca, i discorsi del Santo Padre e gli interventi del cardinale Bagnasco. “Obiettivo di questa pubblicazione – osserva ancora don Grilli – è il tentativo di mostrare, al di là di ogni sforzo posto in essere a livello organizzativo, la volontà di far vivere la visita papale soprattutto come un evento di Grazia che resterà un prezioso patrimonio della storia della Chiesa e della Città di Genova”.