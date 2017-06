Diocesi: card. Bassetti (Perugia), omaggio a don Giacomo Rossi, “grande parroco”

Le parrocchie di Sant’Egidio – Lidarno hanno dato ieri pomeriggio l’ultimo saluto al loro pastore, monsignor Giacomo Rossi, morto il 23 giugno a 86 anni. A celebrare la messa funebre il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il vescovo di Gubbio monsignor Mario Ceccobelli e numerosi parroci della IV zona pastorale dell’arcidiocesi. Il brano evangelico delle Beatitudini, ha detto il cardinale Bassetti nell’omelia, “ben rappresenta la missione sacerdotale di don Giacomo, che ha fatto della Carità il suo stile di vita, privilegiando sempre i poveri e gli afflitti, i miti e i misericordiosi. Un amore smisurato per il prossimo che lo ha portato a seguire la volontà di Paolo VI e a fondare la Caritas diocesana”. “Don Giacomo era un grande parroco – ha continuato il cardinale – ma al contempo umile e di poche parole, nel momento del bisogno lui c’era”.

Anche Ivo Del Negro, ex sindaco di Trasaghis (Udine), ha ricordato l’impegno di don Giacomo nel soccorrere le popolazioni del Friuli dopo il terremoto del 1976. “Don Giacomo – ha detto – per noi ha rappresentato l’uomo della speranza e della rinascita. Dopo il disastroso sisma che ha colpito le nostre popolazioni, egli ha saputo confortare ed esortare con parole di speranza e condivisione. Ha saputo instillare, con la sua forza e il suo coraggio, il nostro desiderio di rinascita”. Oggi, ha concluso l’ex sindaco, “le campane del mio paese hanno suonato a morto e una messa è stata celebrata in suffragio di don Giacomo, perché Peonis e Trasaghis hanno perso una persona preziosa. La mia presenza qui, tra voi, dopo 40 anni dai tragici eventi, testimonia i legami e le relazioni profonde che don Giacomo ha saputo creare. Siate orgogliosi di lui”.

La celebrazione si è conclusa con un elogio funebre dei parrocchiani che hanno salutato il loro pastore, guida e padre instancabile per oltre 62 anni.