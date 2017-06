Diocesi: Cagliari, in settimana incontri con padre Alsabagh, parroco di Aleppo

Guerra in Siria

Sono diverse le iniziative in programma nella settimana, a Cagliari, con la partecipazione di padre Ibrahim Alsabagh, parroco della comunità cattolica di san Francesco d’Assisi ad Aleppo, in Siria. Nel pomeriggio di giovedì 29, alle 19, presso l’aula magna del Seminario diocesano di Cagliari padre Alsabagh proporrà la sua testimonianza e presenterà il libro “Un istante prima dell’alba. Cronache di guerra e di speranza da Aleppo”. L’incontro sarà moderato dal giornalista e blogger Alessandro Zorco, vice presidente dell’Unione della stampa cattolica della Sardegna. Venerdì 30, invece, sarà la parrocchia Madonna della strada ad ospitare tre appuntamenti. Si inizia alle 17 con un incontro rivolto a bambini e ragazzi impegnati nelle attività dell’oratorio. Seguirà, alle 19, la celebrazione eucaristica. Dalle 20.30, poi, si terrà una cena di beneficenza per sostenere la parrocchia di san Francesco ad Aleppo.