Confraternite: mons. Parmeggiani, il prossimo Cammino nazionale sarà a Milano dal 15 al 17 giugno 2018

“Il nostro contributo non sia fatto soltanto di belle parole ma soprattutto di vita fraterna e confraternale affinché famiglia e società non debbano ascoltare da noi bei discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma guardando la nostra capacità di amarci, di perdonarci, di volerci bene si sentano attratti anche oggi da come vivono o cercano di vivere con tutto l’impegno possibile i cristiani e così accogliendo la nostra proposta trasformino con noi e soprattutto con l’aiuto dello Spirito Santo questo mondo”. Lo ha affermato ieri monsignor Mauro Parmeggiani, assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, all’inizio della celebrazione eucaristica conclusiva del XXIV Cammino nazionale presieduta dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte. Parmeggiani ha rilevato la necessità di “tornare a riappropriarci del nostro essere cristiani autentici, credibili”, di “essere testimoni, ossia disposti anche al martirio” per “indicare la gioia del Vangelo ad un mondo che perdendo Dio, in realtà perde la grande possibilità di essere amato per amare e costruire la civiltà dell’amore al posto della civiltà dell’egoismo e dello scarto dei più deboli e fragili”. Richiamando l’invito dalle parole di Gesù a “non avere paura nel gridare anche sui tetti ciò che crediamo”, l’assistente ecclesiastico ha osservato che dopo averlo fatto “camminando per le strade di questa magnifica città che ci ospita” ci dev’essere “l’impegno di ripeterlo ogni giorno camminando sulle strade ordinarie della vita”. Parmeggiani ha concluso annunciando che il prossimo Cammino nazionale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, il XXV, sarà a Milano dal 15 al 17 giugno 2018.