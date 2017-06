Avvenire: la prima pagina di domani 27 giugno. Risultati ballottaggi elezioni amministrative, banche venete, muslim ban

“I comuni cambiano, la politica arranca”. È il titolo di apertura di Avvenire dedicato ai risultati dei ballottaggi alle elezioni amministrative nei quali il centrodestra ha vinto nella maggior parte dei capoluoghi, ma appare già diviso e il Pd, in difficoltà nei grandi comuni, è di nuovo in balia delle polemiche interne. Sulle elezioni verte l’editoriale del direttore, Marco Tarquinio, dal titolo: “Tutto chiaro (e urgente)”.

Di taglio il tema del salvataggio delle banche venete difeso dal governo e dalla Banca d’Italia.

In evidenza poi il bando dell’amministrazione Trump all’ingresso delle persone provenienti da una lista di Paesi musulmani che la Corte suprema esaminerà a ottobre ma che viene ripristinato in alcune parti.