Aggressione a Reggio Calabria: don Giorgio Costantino è tornato in parrocchia

“Don Giorgio Costantino è tornato in parrocchia. Ha attraversato la piazza di Santa Maria del Divino Soccorso che è stato – esattamente un mese fa – il triste teatro della sua aggressione”. Ne dà notizia il settimanale della diocesi di Reggio Calabria – Bova (“L’Avvenire di Calabria”), ricordando che “un gruppo di ragazzi lo aveva accerchiato, come hanno dimostrato le telecamere della videosorveglianza, ma solo uno di loro – Giacomo Gattuso, venticinquenne arrestato in un’operazione-lampo dei carabinieri di Reggio Calabria – aveva sferrato calci e pugni con una violenza inspiegabile”. Dimesso martedì scorso, riferisce il settimanale, “don Giorgio ha voluto fortemente abbracciare la sua comunità parrocchiale che gli ha tributato un grandissimo affetto in questi lunghi giorni di degenza prima presso il reparto di terapia intensiva poi di cardiologia degli Ospedali Riuniti della Città dello Stretto”. Sabato 25 giugno, alle 19, ha celebrato la Santa Messa. Don Giorgio, conclude il settimanale, ritorna in parrocchia dopo “un periodo tribolato che ha attivato la massima attenzione di tutte le Autorità del territorio”.