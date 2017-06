Turismo: Coldiretti, “oltre 7 milioni i pernottamenti previsti in agriturismo. Ospiti stranieri sorpassano gli italiani”

“Salgono a oltre 7 milioni i pernottamenti previsti in agriturismo nell’estate 2017 con un aumento stimato pari all’8% rispetto allo scorso anno, con lo storico sorpasso degli ospiti stranieri rispetto a quelli italiani”. È quanto emerge da una stima della Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica. “La maggiore concentrazione delle presenze negli oltre 22mila agriturismi italiani – si legge in una nota – si registra in agosto come per le altre destinazioni turistiche con le mete più gettonate in agriturismo nell’estate 2017 che sono quelle vicine a mare e montagna o in prossimità delle città d’arte”. Per Coldiretti, “la capacita di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi italiani che però hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti”. “La novità dell’estate 2017 in Italia – secondo Coldiretti – è il forte aumento dell’offerta del benessere a tavola per far fronte alle richieste di turisti italiani e stranieri che si spostano dal supermercato alle vacanze”. “Si va dall’incremento dell’11% della richiesta di cibi integrali a quello del 26% degli alimenti senza glutine – spiegano – dal +20% del biologico al +7% delle bevande vegetali registrato da Nielsen nel 2017”.