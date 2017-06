Torino: mons. Nosiglia, “non lasciamoci rubare la speranza”. “Politica silente”. “Servono iniziative di formazione e spazi di confronto”

“La città appartiene a ogni suo abitante e tutti dobbiamo sentircene custodi. Siamo chiamati a custodire questo patrimonio come un ambiente educante, dove si respira aria pulita non solo per la mancanza di smog e polveri sottili, ma per quella fraternità che unisce famiglie, persone e le varie aggregazioni sociali”. Lo ha affermato questa mattina l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nel corso della celebrazione eucaristica per la natività di San Giovanni Battista, patrono della città. Per Nosiglia, “essere custodi della nostra città significa preoccuparsi di far crescere un ambiente antropologico e sociale, di valore umano e spirituale insieme, che non emargina nessuno e non scarta chi è meno fortunato”. “La città unita è un’utopia? Forse – ha notato l’arcivescovo – ma senza utopia non c’è futuro”. E se “Torino è riconosciuta come la città dei diritti in tanti ambiti”, ha aggiunto Nosiglia, “sarebbe bene però far crescere anche la città dei doveri”. L’arcivescovo ha definito “silente” il mondo della politica cittadino, soprattutto se messo “a confronto con la ricchezza di iniziative e proposte che vengono dai mondi del volontariato e delle attività culturali, ma anche delle imprese e del credito”. “Manca passione per la politica, intesa come ‘amore per la città’” e “mancano i giovani che scommettano sulla politica come realizzazione di una vocazione”, ha rilevato Nosiglia, che ha incoraggiato “iniziative di formazione politica, spazi di dibattito, confronto e ascolto sui temi concreti del nostro territorio”. “Non lasciamoci rubare la speranza che nasce dalla fede, per i credenti, e dai principi laici di giustizia, solidarietà e pace”, l’esortazione conclusiva dell’arcivescovo, che ha chiesto di far “leva sulle grandi potenzialità e risorse positive che abbiamo e non lamentiamoci solo e sempre di quello che ci manca”.