Sudafrica: Città del Capo, domani iniziano le celebrazioni per il bicentenario del vicariato apostolico del Capo di Buona Speranza e territori adiacenti

Prenderanno il via domani, domenica 25 giugno, a Città del Capo, in Sudafrica, le celebrazioni per il bicentenario dell’erezione del vicariato apostolico del Capo di Buona Speranza e territori adiacenti, sancita il 7 giugno 1818 da Papa Pio VII. In programma una solenne messa di ringraziamento che sarà celebrata nella cattedrale di Our Lady of the Flight into Egypt. “Durante la celebrazione – afferma mons. Clifford Stokes, vicario generale dell’arcidiocesi di Città del Capo – sarà reso omaggio al contributo dei primi sacerdoti, religiosi e laici attraverso la cui dedizione e gli sforzi infaticabili, i semi della Chiesa furono piantati per la prima volta nel Capo di Buona Speranza, come era allora noto, e in tutto il Sudafrica”. Ogni vescovo riceverà una candela decorata in modo particolare, da collocare durante il bicentenario nella propria cattedrale, in un luogo ben visibile, mentre ad ogni parroco sarà consegnata copia del decreto di istituzione del vicariato. Per i prossimi mesi diverse iniziative sono state già stabilite e altre sono allo studio, sia a livello di arcidiocesi sia di singole parrocchie. Saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole e i giovani. La chiusura del bicentenario è fissata per domenica 10 giugno 2018, in ogni cattedrale, parrocchia e stazione missionaria del Sudafrica.