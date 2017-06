Stefano Rodotà: don Ciotti (Libera), “ha insegnato la cultura dei diritti ma anche che ogni diritto è una responsabilità”

“Senza Stefano Rodotà siamo tutti culturalmente più poveri. Poveri di quella cultura autentica, al servizio della vita delle persone, delle loro speranze, della loro dignità”. Con queste parole don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, ricorda Stefano Rodotà, scomparso ieri a Roma all’età di 84 anni. “Stefano – aggiunge don Ciotti – ci ha insegnato la cultura dei diritti ma ci ha insegnato anche che ogni diritto è una responsabilità. Che i diritti crescono se tutti ci mettiamo in gioco, se siamo coerenti, onesti, consapevoli che il bene personale è sempre figlio del bene comune”. “Ma Stefano era anche una persona splendida, sensibile: un galantuomo”, ricorda don Ciotti: “Rimpiangiamo la sua umanità e lo ringraziamo per la disponibilità con cui ci è stato vicino in molti momenti delle nostre battaglie sociali e civili”.