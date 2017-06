Spiritualità: Oratorio San Filippo Neri, a luglio lo spettacolo “Belle Donne – La Santità al femminile in musica e parole”

Tre serate dedicate alle figure di Ildegarda di Bingen, Giovanna d’Arco ed Edith Stein. Si tratta dello spettacolo “Belle Donne – La Santità al femminile in musica e parole”, promosso dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Roma, in collaborazione dell’associazione di promozione sociale “Oratorium”. In tre serate consecutive, 5, 6 e 7 luglio, si svolgeranno tre performances teatrali, musicali accompagnate dalle installazioni video di Embrio.net. Le tre opere hanno l’ambizione di descrivere tre figure femminili elevate agli onori degli altari. Ildegarda di Bingen, Giovanna d’Arco ed Edith Stein, verranno raccontate dalle loro stesse parole. “Con questi tre spettacoli, l’Oratorio di Roma vuole rendere omaggio a tre donne eccezionali – si legge in una nota -. La Santità, la testimonianza di vita e la profondità intellettuale di queste donne così diverse e lontane nel tempo, costituiscono il filo conduttore di queste serate in cui il teatro, la musica e la videoarte, si fonderanno per creare tre esperienze totali”. Le interpretazioni di Martina Pillepich (Ildegarda di Bingen), Francesca Golia (Giovanna d’Arco) Caterina Silva (Edith Stein) e Matteo Pelle, saranno accompagnate dalle musiche di Ildegarda, Franco Battiato, Jury Camisasca, Arvo Part e Csi. I brani musicali, arrangiati per l’occasione, saranno eseguiti da padre Rocco Camillò all’oboe, Valerio Losito al violino e Arianna Vendittelli alla voce. Tutti e tre gli spettacoli si svolgeranno nel cortile interno dell’Oratorio del Borromini. L’ingresso sarà in piazza della Chiesa Nuova 18.