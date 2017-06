Salute: Idi, martedì 27 giugno controlli gratuiti per la Giornata mondiale della sclerodermia

In occasione della Giornata mondiale della sclerodermia, martedì 27 maggio l’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi), nella sede di via dei Monti di Creta 104, a Roma, metterà a disposizione dalle 8 alle 20, attraverso appuntamento telefonico (06.66464094), medici specialisti e strutture diagnostiche dell’ospedale per esami di capillaroscopia, controlli dermatologici per sclerodermia e consulenze di chirurgia plastica. La Giornata della sclerodermia è promossa da Fesca (Federation of European scleroderma associations) e, in Italia, dalle associazioni dei pazienti As.Ma.Ra, Gils, Ails, Apmar che – si legge in una nota – “da anni operano in prima linea per sostenere chi viene colpito dalla patologia, ma anche per campagne di sensibilizzazione più che mai importanti vista la tipologia rara della malattia”. Quello di martedì 27 – spiega – Annarita Panebianco, direttore sanitario dell’Idi, sarà “un piccolo, ma importante contributo che l’Istituto vuole fornire alla lotta contro una malattia che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile”. “L’adeguato inquadramento clinico dei primi sintomi della malattia come i disturbi circolatori periferici (fenomeno di Raynaud) e l’indurimento cutaneo – prosegue – consentono una diagnosi precoce attraverso la quale è possibile instaurare trattamenti terapeutici che consentono di rallentare o modulare gli effetti evolutivi della malattia”.